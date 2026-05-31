Рекордные убытки: какие последствия для России после удара ВСУ по заводу "Кронштадт"

Производитель дронов "Орион" заявил о рекордных убытках после удара ВСУ по заводу "Кронштадт" в Дубне. Вражеские СМИ отмечают, что по итогам 2025 года россияне потеряли 4,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщили в Defense Express.

Какие последствия для России после удара ВСУ по заводу "Кронштадт"?

Оккупанты заявили, что причина финансовых проблем у производителя дронов "Орион" – это якобы невыполнение контрактов на поставку БпЛА на рынок России.

Россияне также публикуют информацию, что с 2023 года завод якобы столкнулся с 300 исками на сумму 5,2 миллиарда рублей из-за невыполненных поставок дронов, а еще 58 споров касались 700 миллионов рублей.

Описанные утверждения оккупантов выглядят абсурдными и нелогичными. Их можно оценивать как попытку замаскировать реальные убытки,

– заявили в издании.

Руководство "Кронштадта" заявило, что планирует стабилизировать состояние завода за счет заказов на "гражданский" рынок России. Оккупанты изо всех сил пытаются скрыть детали о последствиях атаки ВСУ.

Что еще известно об ударах ВСУ по заводам России?

С начала полномасштабного вторжения Украина атаковала все крупные нефтеперерабатывающие заводы в европейской части России. Всего было нанесено 158 ударов.

Чаще всего под прицелом ВСУ были Рязанский и Саратовский НПЗ, которые атаковали по 15 раз. Несколько меньше под ударами был Сызранский нефтеперерабатывающий завод, 21 мая его атаковали 11-й раз.

Украина атаковала НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, который входит в тройку крупнейших заводов в России, с мощностью 17 миллионов тонн переработки нефти. Полковник в запасе Роман Свитан отметил, что Владимир Путин получал значительные доходы от этого завода, атаковать его было довольно сложно.