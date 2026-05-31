Про це повідомили в Defense Express.

Які наслідки для Росії після удару ЗСУ по заводу "Кронштадт"?

Окупанти заявили, що причина фінансових проблем у виробника дронів "Оріон" – це нібито невиконання контрактів на постачання БпЛА на ринок Росії.

Росіяни також публікують інформацію, що з 2023 року завод нібито зіткнувся з 300 позовами на суму 5,2 мільярда рублів через невиконані постачання дронів, а ще 58 суперечок стосувалися 700 мільйонів рублів.

Описані твердження окупантів виглядають абсурдними та нелогічними. Їх можна оцінювати як спробу замаскувати реальні збитки,

– заявили у виданні.

Керівництво "Кронштадту" заявило, що планує стабілізувати стан заводу за рахунок замовлень на "цивільний" ринок Росії. Окупанти з усіх сил намагаються приховати деталі про наслідки атаки ЗСУ.

Що ще відомо про удари ЗСУ по заводах Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення Україна атакувала усі великі нафтопереробні заводи в європейській частині Росії. Загалом було завдано 158 ударів.

Найчастіше під прицілом ЗСУ були Рязанський та Саратовський НПЗ, які атакували по 15 разів. Дещо менше під ударами був Сизранський нафтопереробний завод, 21 травня його атакували 11-й раз.

Україна атакувала НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" у Ленінградській області, який входить у трійку найбільших заводів в Росії, з потужністю 17 мільйонів тонн переробки нафти. Полковник у запасі Роман Світан зазначив, що Володимир Путін отримував значні доходи від цього заводу, атакувати його було доволі складно.