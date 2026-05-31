Про це пишуть телеграм-канал Exilenova+ та видання Defense Express.

Навіщо росіяни фарбують техніку "під зебру"?

Фото російської військової вантажівки з таким маскуванням опублікував український паблік Exilenova+.



Російська армія фарбує техніку "під зебру" / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Як зазначають аналітики Defense Express, росіяни, ймовірно, намагалися відтворити так званий "сліпучий камуфляж", який використовували під час Першої світової війни для військових кораблів.

Експерти пояснюють, що на відміну від звичайного камуфляжу, який має приховати об'єкт, "сліпучий камуфляж" був покликаний ускладнити визначення курсу, швидкості та відстані до цілі за допомогою оптичних далекомірів. Для цього на кораблі наносили великі асиметричні геометричні фігури різних кольорів.



Легкі крейсери класу Town зафарбовані "під зебру" під час Першої світової війни / Фото з відкритих джерел

У Defense Express наголошують, що така система маскування була ефективною лише для великих кораблів і на значних відстанях. Згодом спроби застосовувати її на літаках не дали результатів, а після поширення радарів у роки Другої світової війни подібний камуфляж практично зник.

Аналітики вважають, що використання такого підходу для захисту від сучасних дронів не має практичного сенсу. За їхніми словами, алгоритми машинного зору працюють за зовсім іншими принципами, ніж оптичні далекоміри, тому подібне маскування не здатне суттєво вплинути на ефективність безпілотників.

Фахівці також припускають, що поява такого "КамАЗа-зебри" може викликати хіба що психологічний ефект в операторів дронів. Водночас вони зазначають, що при використанні тепловізійних камер незвичне забарвлення взагалі може залишитися непоміченим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сили безпілотних систем ЗСУ успішно встановили вогневий контроль над головними під'їздами до тимчасово окупованого Дебальцевого в Донецькій області. Окупанти використовували цю транспортну артерію для перекидання особового складу, техніки та забезпечення окупантів.