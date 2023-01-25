Стало известно, когда в Украине заработает завод по производству Bayraktar
Источник:Ukrinform
Уже готова вся документация на компанию, которая будет производить турецкие беспилотники Bayraktar в Украине. Также разработан проект для строительства завода, который должен начаться в ближайшее время.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь.
Сегодня сформирована вся правовая база, уже, как вы знаете, ратифицировано соответствующее международное соглашение, есть компания, которая сейчас действует в Украине, она завершила подготовку физического проекта. Мы ожидаем, что завод заработает в течение двух последующих лет и начнет выпускать изделия с украинскими компонентами.
– сказал дипломат.
На будущем заводе в Украине, который построит Baykar Defence, планируется осуществлять беспилотников Bayraktar TB2 и других типов.
Разработка истребителя Kızılelma
Также Василий Боднар напомнил, что на днях беспилотный истребитель Kızılelma с украинским двигателем, разработанный компанией Baykar успешно прошел второе летное испытание.
Это свидетельство того, как тесно мы сотрудничаем и приносим конкретные результаты, в частности, надеюсь, для будущего укрепления безопасности Украины,
– отметил посол.
Первый полноценный полет истребителя прошел 23 января.
Характеристики Baykar Kızılelma
- Baykar Kızılelma (MIUS) оснащен одним турбореактивным двигателем и имеет максимальную взлетную массу более 5,5 тонны, из которых более 1 500 килограммов приходится на его полезную погрузку и погрузку боеприпасов до 1 тонны. Длительность полета – 5 часов.
- Baykar Kızılelma MIUS-A будет близок к сверхзвуковой скорости, на нем установлен украинский двигатель от компании "Мотор Сич" АИ-25ТЛТ. Более мощная версия, MIUS-B будет сверхзвуковой и будет иметь 2 двигателя: украинский АИ-322Ф и турецкий TEI TF-6000.
- MIUS-B будет в 2,5 раза более мощным двигателем, что существенно отличает его по техническим характеристикам от MIUS-A.