Российский судостроительный завод "Вымпел" страдает от финансовых трудностей. Расположенное в Ярославской области предприятие уже начало увольнять работников.

Какие проблемы на заводе "Вымпел"?

Завод "Вымпел",является частью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которой, по подсчетам российского Минфина, не хватает 1 триллиона рублей (или 12 миллиардов долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По данным издания, об увольнении уже сообщили по меньшей мере 33 сотрудникам завода. Всего на предприятии заняты 950 человек.

Руководство пообещало, якобы предоставит альтернативные рабочие места уволенным работникам и выплатит компенсацию.

Пока завод уволит, скорее всего, только вспомогательный персонал. Работники, которые задействованы на производстве, останутся.

Важно! При этом завод не исключает еще нескольких этапов сокращений работников до конца 2025 года. Объясняют сокращение отсутствием необходимых объемов производства и необходимостью уменьшить расходы.

Чем занимается завод "Вымпел"?

Завод специализируется на строительстве малотоннажных и среднетоннажных судов.

На "Вымпеле" изготавливают ракетные катера для Минобороны России.

Также завод занимается строительством патрульных и противодиверсионных катеров для пограничников ФСБ.

Там же создают гидрографические суда для военно-морского флота.

Кроме того, предприятие изготовило 5 пассажирских кораблей на подводных крыльях "Комета" 120М, курсирующих в Азовском и Черном море.

Стоит знать! Финансовая ситуация на "Вымпеле" резко ухудшилась летом, поскольку правительство урезало программу финансирования, предназначенную для модернизации гражданского флота. Из-за нехватки средств ее сократили на целых 40%. В итоге предприятие вынуждено было свернуть проекты строительства 69 судов – грузовых, дноочистительных и рыбопромысловых.