Российские атаки вынудили компанию Kernel приостановить работу всех своих маслоэкстракционных заводов. Компания также приостановила закупку семян подсолнечника. Это серьезный удар по одному из крупнейших производителей масла в Украине, однако говорить о дефиците продукта на внутреннем рынке пока нет оснований.

Почему остановились заводы Kernel

О остановке предприятий Kernel сообщила 12 ноября. Причиной стали российские атаки. В результате ударов беспилотников повреждены производственные помещения, оборудование и резервуары. В Министерстве аграрной политики уверяют, что имеющихся мощностей достаточно для переработки всего урожая.

Поскольку производство масла – это непрерывный процесс с повышенной пожарной опасностью, компания решила остановить все свои маслоэкстракционные заводы. По информации Kernel, работники не пострадали, а остановка была проведена безопасно.

Наряду с производством компания приостановила и закупку семян подсолнечника. Таким образом, последствия атаки затрагивают не только переработку, но и аграриев, которые продают сырье предприятиям.

В то же время важно различать остановку заводов конкретной компании и ситуацию во всей отрасли. По словам заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, временно приостановили работу отдельные маслоэкстракционные предприятия. Часть производств остановилась из соображений безопасности и для восстановления поврежденных объектов.

Какие марки подсолнечного масла выпускает Kernel

Kernel не только производит промышленные объемы подсолнечного масла, но и продает фасованную продукцию под несколькими торговыми марками. В его продуктовый портфель входят бренды "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак", QLIO, Le Blanc, KERNEL и Premi.

По данным компании, в течение 2023/2024 маркетингового года она реализовала в Украине 38 миллионов литров фасованного масла. Это составило 29% украинского рынка в этом сегменте.

Хватит ли Украине подсолнечного масла

Несмотря на остановку мощностей Kernel, угрозы для обеспечения внутреннего рынка пока нет. В Министерстве аграрной политики отмечают, что предприятия, которые продолжают работать, располагают достаточными мощностями, чтобы переработать весь урожай подсолнечника этого года.

Поставки масла за рубеж также не прекратились. По данным ведомства, только с 1 по 15 ноября Украина экспортировала 230 тысяч тонн продукции.

Оценить полное влияние остановки заводов на отрасль можно будет позже. В министерстве планируют вернуться к этому вопросу примерно через месяц, когда станет понятнее, сколько предприятий возобновили работу и как изменились объемы переработки.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран также не видит оснований для паники среди потребителей. Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем требуется для внутреннего потребления. Поэтому даже если часть предприятий временно не будет работать, другие производители смогут обеспечить потребности украинцев.

Может ли подсолнечное масло подорожать

Остановка больших производственных мощностей может повлиять на работу рынка, однако это не означает автоматического скачка цен. Пока нет оснований утверждать, что масла станет меньше в магазинах или что его стоимость обязательно вырастет в ближайшее время.

На цену могут влиять продолжительность простоя предприятий, объемы переработки на других заводах, стоимость семян подсолнечника и ситуация с экспортом. Поэтому делать окончательные выводы о последствиях для покупателей еще рано.

Михаил Непран советует украинцам не скупать масло впрок. Такой ажиотаж не имеет практического смысла, ведь этот продукт не предназначен для длительного хранения после вскрытия.

Обратите внимание! Масло при контакте с воздухом быстрее окисляется.

Сколько стоит подсолнечное масло в магазинах

По состоянию на 18 ноября цены в онлайн-магазинах украинских торговых сетей различаются в зависимости от объема, производителя и акционных предложений.

Бутылку объемом 500 мл можно найти примерно по цене от 49 до 65 гривен. Например,

в Auchan собственная марка стоит 49,40 гривны;

в АТБ масло "Своя Линия" – 53,13 гривны,

в "Сильпо" цены на отдельные предложения начинаются от 56,99 гривны.

За бутылку объемом 850 мл или 1 литр придется заплатить примерно от 77 до 94 гривен:

в АТБ масло "Разумный выбор" объемом 850 мл стоит 77,17 гривны;

в "Сильпо" "Повна Чаша" – 77,49 гривны;

в Auchan литровая бутылка собственной марки – 93,50 гривны.

Обратите внимание! Это цены из онлайн-каталогов магазинов, актуальные на 18 ноября. В разных регионах, в зависимости от наличия товара и скидок, стоимость может отличаться.

Что будет с рынком дальше

В ближайшее время ситуация будет зависеть прежде всего от того, как быстро удастся восстановить поврежденные предприятия и смогут ли другие производители компенсировать остановленные объемы переработки.

Пока что официальные оценки не свидетельствуют об угрозе дефицита подсолнечного масла в Украине. В то же время последствия российских ударов для производства, закупок семян и экспорта станут более понятными после того, как отрасль поработает в новых условиях хотя бы несколько недель.

К слову, за время полномасштабной войны в Украине открыли 10 новых маслозаводов. За прошлый год предприятия переработали 14 миллиона тонн подсолнечника. И это не вся их мощность, а лишь 68% от возможностей отрасли. Нужно понимать, что на масложировую отрасль влияет ряд факторов, в частности, логистика и длительность хранения.