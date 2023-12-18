Германия впервые смогла покрыть более 50% рынка с помощью зеленой энергетики

Зелёная энергетика постепенно внедряется во многих развитых странах мира. В частности, Германия уже закрепила это на законодательном уровне.

Как развивается зеленая энергетика в Германии

В 2023 году 52% немецких потребителей были снабжены электроэнергией, благодаря зеленой энергетике. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 47%.

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Согласно расчетам Центра исследований солнечной энергии и водорода Баден-Вюртемберга (ZSW) и Федеральной ассоциации энергетической и водной промышленности (BDEW), количество валового потребления электроэнергии в течение 2023 года составило ориентировочно 517,3 миллиарда киловатт-часов.

Справка: Валовая электроэнергия это количество электроэнергии, использованной конечными потребителями, таковыми могут быть: домохозяйства, компании и госучреждения. Заметим, что в этот показатель не включаются расходы сетевые и приобретаемые вследствие преобразования электроэнергии.

Германия на законодательном уровне закрепила, что к 2030 году более 80% всей электроэнергии должно обеспечиваться, благодаря зеленой энергетике. В Федеральном правительстве объяснили, что показатель валового потребления должен помочь как можно быстрее расширить объемы возобновляемых источников энергии.

Зеленую энергетику активно внедряют не только в странах ЕС, но и в ОАЭ, Китае и Индии. США и Япония также готовятся к расширению количества возобновляемых источников.