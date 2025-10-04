Теперь Россия не продает, а импортирует бензин: Зеленский о последствиях украинских ударов
- Президент Зеленский заявил, что Россия импортирует бензин из-за ударов Украины по ее нефтеперерабатывающим объектам.
- Россия начала импортировать бензин из Беларуси, Китая и тому подобное.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результатом того, что Россия сейчас не продает бензин, а импортирует, является работа Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил, разведки и украинских производителей оружия.
Почему Россия начала импортировать бензин?
По словам Владимира Зеленского, сейчас Россия импортирует бензин из разных регионов и стран, в частности из Азии, Китая, Беларуси, передает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.
Зеленский добавил, что украинские удары по российским объектам, а именно по логистике, топливному комплексу, являются справедливыми.
Россия выбирает войну, Россия разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать – дальнобойность наша будет увеличиваться. Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны – страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин.
У The Washington Post подтверждают то, что стратегия Украины, которая направлена против нефтеперерабатывающих заводов России, существенно сократила нефтеперерабатывающие мощности страны.
- Поэтому, по данным российского агентства по анализу энергетических рынков, почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны остаются неиспользованными.
- А один из экспертов агентства добавляет, что украинские дроны являются основной причиной до 70% остановок работы НПЗ.
Какова ситуация с топливом в России?
На России сообщают, что устранить проблемы с поставками топлива смогут не раньше конца октября этого года.
Известно, что во временно оккупированном Крыму действует ограничение на объем продажи топлива, а именно не более 20 литров в одни руки. А в целом на рынке России не хватает горючего – около 20% от месячного объема потребления, что является уже критической ситуацией.
Напоминаем, что в конце сентября в России остановились примерно 38% мощностей первичной нефтепереработки, которые за сутки перерабатывали до 388 тысяч тонн сырья.