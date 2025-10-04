Укр Рус
4 октября, 11:17
Теперь Россия не продает, а импортирует бензин: Зеленский о последствиях украинских ударов

Валерия Городинская
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результатом того, что Россия сейчас не продает бензин, а импортирует, является работа Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил, разведки и украинских производителей оружия.

Почему Россия начала импортировать бензин?

По словам Владимира Зеленского, сейчас Россия импортирует бензин из разных регионов и стран, в частности из Азии, Китая, Беларуси, передает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.

Зеленский добавил, что украинские удары по российским объектам, а именно по логистике, топливному комплексу, являются справедливыми.

 

Владимир Зеленский

Президент Украины

Россия выбирает войну, Россия разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать – дальнобойность наша будет увеличиваться. Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны – страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин.

У The Washington Post подтверждают то, что стратегия Украины, которая направлена против нефтеперерабатывающих заводов России, существенно сократила нефтеперерабатывающие мощности страны.

  • Поэтому, по данным российского агентства по анализу энергетических рынков, почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны остаются неиспользованными.
  • А один из экспертов агентства добавляет, что украинские дроны являются основной причиной до 70% остановок работы НПЗ.

Какова ситуация с топливом в России?

  • На России сообщают, что устранить проблемы с поставками топлива смогут не раньше конца октября этого года.

  • Известно, что во временно оккупированном Крыму действует ограничение на объем продажи топлива, а именно не более 20 литров в одни руки. А в целом на рынке России не хватает горючего – около 20% от месячного объема потребления, что является уже критической ситуацией.

  • Напоминаем, что в конце сентября в России остановились примерно 38% мощностей первичной нефтепереработки, которые за сутки перерабатывали до 388 тысяч тонн сырья.