Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результатом того, что Россия сейчас не продает бензин, а импортирует, является работа Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил, разведки и украинских производителей оружия.

Почему Россия начала импортировать бензин?

По словам Владимира Зеленского, сейчас Россия импортирует бензин из разных регионов и стран, в частности из Азии, Китая, Беларуси, передает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.

Читайте также "Газпром" потерял клиента: Венгрия нашла еще одного поставщика газа вместо России

Зеленский добавил, что украинские удары по российским объектам, а именно по логистике, топливному комплексу, являются справедливыми.

Владимир Зеленский Президент Украины Россия выбирает войну, Россия разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать – дальнобойность наша будет увеличиваться. Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны – страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин.

У The Washington Post подтверждают то, что стратегия Украины, которая направлена против нефтеперерабатывающих заводов России, существенно сократила нефтеперерабатывающие мощности страны.

Поэтому, по данным российского агентства по анализу энергетических рынков, почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны остаются неиспользованными.

А один из экспертов агентства добавляет, что украинские дроны являются основной причиной до 70% остановок работы НПЗ.

Какова ситуация с топливом в России?