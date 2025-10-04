Президент України Володимир Зеленський заявив, що результатом того, що Росія зараз не продає бензин, а імпортує, є робота Служби безпеки України, Збройних Сил, розвідки та українських виробників зброї.

Чому Росія почала імпортувати бензин?

За словами Володимири Зеленського, зараз Росія імпортує бензин з різних регіонів та країн, зокрема з Азії, Китаю, Білорусі, передає 24 Канал з посиланням на звернення президента.

Читайте також "Газпром" втратив клієнта: Угорщина знайшла ще одного постачальника газу замість Росії

Зеленський додав, що українські удари по російських об'єктах, а саме по логістиці, паливному комплексу, є справедливими.

Володимир Зеленський Президент України Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись. Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин.

У The Washington Post підтверджують те, що стратегія України, яка спрямована проти нафтопереробних заводів Росії, суттєво скоротила нафтопереробні потужності країни.

Відтак, за даними російського агентства з аналізу енергетичних ринків, майже 40% нафтопереробних потужностей країни залишаються невикористаними.

А один із експертів агентства додає, що українські дрони є основною причиною до 70% зупинок роботи НПЗ.

Яка ситуація з пальним в Росії?