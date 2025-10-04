Тепер Росія не продає, а імпортує бензин: Зеленський про наслідки українських ударів
- Президент Зеленський заявив, що Росія імпортує бензин через удари України по її нафтопереробних об'єктах.
- Росія розпочала імпортувати бензин з Білорусі, Китаю тощо.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що результатом того, що Росія зараз не продає бензин, а імпортує, є робота Служби безпеки України, Збройних Сил, розвідки та українських виробників зброї.
Чому Росія почала імпортувати бензин?
За словами Володимири Зеленського, зараз Росія імпортує бензин з різних регіонів та країн, зокрема з Азії, Китаю, Білорусі, передає 24 Канал з посиланням на звернення президента.
Читайте також "Газпром" втратив клієнта: Угорщина знайшла ще одного постачальника газу замість Росії
Зеленський додав, що українські удари по російських об'єктах, а саме по логістиці, паливному комплексу, є справедливими.
Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись. Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин.
У The Washington Post підтверджують те, що стратегія України, яка спрямована проти нафтопереробних заводів Росії, суттєво скоротила нафтопереробні потужності країни.
- Відтак, за даними російського агентства з аналізу енергетичних ринків, майже 40% нафтопереробних потужностей країни залишаються невикористаними.
- А один із експертів агентства додає, що українські дрони є основною причиною до 70% зупинок роботи НПЗ.
Яка ситуація з пальним в Росії?
На Росії повідомляють, що усунути проблеми з постачанням пального зможуть не раніше кінця жовтня цього року.
Відомо, що в тимчасово окупованому Криму діє обмеження на обсяг продажу пального, а саме не більше 20 літрів в одні руки. А загалом на ринку Росії бракує пального – близько 20% від місячного обсягу споживання, що є вже критичною ситуацією.
Нагадуємо, що наприкінці вересня в Росії зупинилися приблизно 38% потужностей первинної нафтопереробки, які за добу переробляли до 388 тисяч тонн сировини.