Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год

Согласно документу госбюджета, главным приоритетом, как и в прошлом году, остается сектор обороны и безопасности. Если расходы на следующий год составляют почти 4 триллиона гривен, то из них на оборону пойдет более 2 триллионов гривен.

Что заложено в госбюджет на наступающий год

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, после того как закон о бюджете на 2025 год поступил из Верховной Рады, Владимир Зеленский подписал его.

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По словам Шмыгаля, на социальную защиту выделено 420,9 миллиарда гривен, 217 миллиардов гривен – на здравоохранение, 199 миллиардов гривен – на образование.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно.

Напоминаем! Бюджетный Комитет Верховной Рады утвердил бюджет на следующий год еще 19 ноября.

Как известно, еще в сентябре Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. В нем были заложены следующие показатели: