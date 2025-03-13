Хмельницкую АЭС достроят: Зеленский подписал закон о закупке оборудования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о закупке оборудования, которое необходимо для строительства двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Речь идет о закупке оборудования в Болгарии для №3 и №4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Об этом в четверг, 13 марта, сообщили в Верховной Раде Украины, пишет 24 Канал.

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Что известно о законе

Владимир Зеленский подписал законопроект №11392, по которому предоставляется разрешение АО "НАЭК "Энергоатом" приобрести в Болгарии оборудование для строительства энергоблоков.

Этот Закон устанавливает правовые основы и предоставляет разрешение для приобретения отдельно определенного оборудования, учитывая стратегическое значение атомной энергетики для развития Украины,

– говорится в сообщении Совета.

Также, согласно обнародованной информации, решение приняли для компенсации мощности украинской энергосистемы, которые были потеряны из-за временной оккупации ЗАЭС и регулярные массированные ракетные обстрелы со стороны России.

К слову, 11 февраля Верховная Рада поддержала правку о закупке реакторов, одобрив законопроект № 11392.

Напомним, еще в феврале Зеленский заявил, что ХАЭС станет крупнейшей электростанцией в Европе вместо ЗАЭС. Развитие ХАЭС также создаст возможность обеспечить украинское население электроэнергией по доступным ценам.