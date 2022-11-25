30 долларов за баррель: Зеленский призвал лидеров установить ограничение цен на российскую нефть
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский призывает установить потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель. Ограничения начнут применять 5 декабря, когда санкции вступят в силу.
Свое предложение президент озвучил в своем обращении к участникам международного симпозиума "Европейская идея".
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60 долларов за баррель – это "поддавки"
По словам Президента, предложения на установку ценового потолка на уровне 60 или 70 долларов за баррель, которые предлагали некоторые страны ЕС, это "поддавки".Напомним, в четверг Еврокомиссия предложила ограничение в объеме 65 долларов за баррель. С 5 декабря 2022 г. для сырой российской нефти вступят в силу ограничения стран G7 по экспорту. Предоставление морских услуг покупателям, контрактующим нефть агрессора выше установленного ценового потолка, будет запрещено.
В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов стала уменьшаться. А должно полностью исчезнуть. И один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов, – сказал Президент.
Он выразил благодарность польским и балтийским партнерам Украины за их предложения по ограничению цены на уровне до 30 долларов за баррель. "Сейчас время, чтобы обеспечить и такое достижение Европы", – добавил Зеленский. Президент подчеркнул, что на основе этого и других подобных достижений ни один из потенциальных врагов Европы больше не сможет шантажировать наш континент энергетическим оружием.
Установка потолка цен на нефть
- В четверг в ЕС не пришли к согласию относительно ценового потолка на российскую нефть. Одни страны Европейского Союза считают, что цена должна быть выше, а другие опасаются дефицита нефти.
- Страны Балтии и Польша заявили, что предложение установить ограничения на уровне 65 долларов за баррель слишком щедро. В то же время страны с крупной судоходной отраслью, в частности Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже 70 долларов.
- Ранее Министерство Финансов США Джанет Йеллен предлагало установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.