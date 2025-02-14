Договор по редкоземельным металлам уже у американцев: Зеленский рассказал некоторые детали
Известно, что Украина согласилась предоставить США редкоземельные металлы. Этот шаг может служить компенсацией за военную помощь США Киеву. Владимир Зеленский отметил, что меморандум относительно этого проработан юристами и передан США.
Что рассказал Зеленский о договоре с США по металлам
Как рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с прессой в Мюнхене, передает 24 Канал, меморандум, на основе которого могут быть договоры по металлам, это важный экономический шаг по защите украинских ресурсов.
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Мы его получили. Наши юристы его проработали и передали американской стороне.
Известно, что американская сторона попросила время до 17:00 для просмотра документа. По заявлениям Трампа известно, что в обмен на металлы США могут продолжать помощь Украине.
Напоминаем! США могут получить украинские редкоземельные металлы в сумме 500 миллиардов долларов. Однако это соглашение будет выгодно не только американцам, но и Украине. Как пояснил Зеленский, это важный шаг для того, чтобы такие металлы и другие ископаемые не попали в руки россиян.