Зеленский резко обратился к Vitol – крупнейшему трейдеру Запада, еще поставляющему нефть России

Президент Владимир Зеленский обратился к крупнейшему независимому трейдеру нефти в мире – Vitol. Причиной стало то, что компания до сих пор поставляет "черное золото" из России.

Журналистам стало известно об этом обращении 6 июля. Письма с освещением позиции президента написал его советник Олег Устенко. Там напомнили, что это "наглая нажива на кровавой нефти".

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В Vitol уже обещали выйти с рынка россии

Президент не в первый раз сделал такое обращение к Vitol. Он еще в марте просил трейдера прекратить деловые отношения с Россией. В апреле же нефтетрейдер практически на это ответил. Представители компании заявили, что объем российской нефти "существенно снизится во втором квартале". Продолжение заработка на крови украинцев объяснили тем, что текущие контрактные обязательства лишь постепенно уменьшаются.

А 13 апреля даже было сообщение, что компания вроде бы планирует выйти с российского рынка – полностью прекратить транспортировку российской нефти до конца года. Но в письме Олег Устенко подчеркнул, что эти обещания не были исполнены. Ведь объемы транспортировки в течение 5 месяцев не уменьшились.

Vitol был крупнейшим западным трейдером, который перевозил по морю российскую нефть после полномасштабного вторжения 24 февраля. Это наглая нажива на кровавой нефти, финансирующей убийства мирного украинского населения,

– напомнил советник Президента Украины.

О несоблюдении слова компанией свидетельствуют данные о перевозке Refinitiv, собранные в Global Witness. Они свидетельствуют о том что компания с начала вторжения зафрахтовала уже более 38 миллионов баррелей нефти из российских портов. Стоимость этого объема энергоносителя – примерно 3,21 миллиарда долларов.

То есть в среднем транспортировали более 9 миллионов баррелей в месяц. Таким образом, кремлю помогли поддерживать бюджет, чтобы оккупанты дальше убивали детей и разрушали наши города.

Известно, где загружают российскую нефть

Снабжение в июне осуществлялось сразу из нескольких мест. Vitol загружали кровавую нефть россии из следующих портов:

Усть-Луга у границы с Эстонией;

Санкт-Петербург на Балтийском море;

Новороссийск на Черном море.

После них грузы доходят прямо до европейских центров, включая Амстердам и Роттердам. Оттуда нефть уже может быть перемещена в другие страны.

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Vitol имеет долю в "Восток Ойл" – крупном проекте по производству нефти и газа россии в Арктике. Нефтетрейдер заявил, что согласился продать свои акции и якобы находится "в процессе завершения юридических формальностей" по продаже.