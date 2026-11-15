Земельный налог отменили: кто может законно избежать уплаты

Каждый год квитанции за недвижимость и землю отнимают львиную долю доходов украинцев почтенного возраста. Однако существует вполне легальный механизм, позволяющий навсегда исключить одну из самых неприятных граф в квитанции.

Кому государство разрешает игнорировать квитанции

Украинские граждане, вышедшие на заслуженный отдых по возрасту, могут совершенно легально не платить земельный налог. Главное условие для отмены начислений заключается в том, чтобы размер вашей территории четко вписывался в установленные государством нормативы, о чем сообщает Государственная налоговая служба.

Следовательно, размер территории, за которую можно не платить, четко зависит от ее целевого назначения и местоположения. Наибольшая площадь выделена для ведения личного сельского хозяйства – здесь пожилые люди полностью освобождаются от платежей за наделы до 2 гектаров.

Если же речь идет о других потребностях, то необлагаемые налогом нормы значительно меньше. В частности, лимиты для освобождения от налога составляют:

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома в селах;

до 0,15 гектара – для аналогичных нужд в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для жилых домов в городах, а также для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,01 гектара – для возведения индивидуальных гаражей.

Что известно о дополнительных финансовых льготах для пожилых людей

Земельный налог – это лишь часть доступной экономии для украинцев, находящихся на заслуженном отдыхе. Как как уже сообщалось, владельцы пенсионного удостоверения имеют право на бесплатный проезд в городских трамваях, троллейбусах, автобусах и пригородных электричках.

В то же время с частными маршрутками ситуация сложнее, ведь право на бесплатный проезд там определяется исключительно решениями местных властей. Кроме того, отдельные категории пожилых людей, такие как бывшие медики или педагоги в сельской местности, могут оформить стопроцентную скидку на оплату коммунальных услуг.