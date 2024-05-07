Минус налог: за что можно не платить пенсионерам

Пенсионеры имеют право на бесплатные услуги. Чтобы получить эти льготы, нужно знать определенные детали.

О каком налоге идет речь

Пенсионеры, которые имеют выплаты по возрасту, могут не платить земельный налог. Однако только при условии, что их участок соответствует определенным лимитам.

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Сейчас эти требования следующие:

участок до 0,01 гектара допускается для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для проведения индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.

Что предоставляют пенсионерам бесплатно

Некоторые юридические услуги предоставляются пенсионерам бесплатно или же с большой скидкой. Речь идет, в частности, о консультации, защите и представлении интересов лица.

На безоплатной основе пенсионеры также могут передвигаться во всех видах общественного наземного транспорта (исключением является такси). В железнодорожном сообщении бесплатными являются исключительно пригородные рейсы.