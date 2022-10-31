Продолжение экспорта по морю может приблизить победу над Россией, — экономист

Несмотря на объявление России о выходе из "зернового соглашения", сегодня Украина продолжила экспорт зерна морем. Следующие суда готовы начать загрузку под контролем представителей Турции и ООН. Что это значит для экономики, читайте дальше.

Наращивание экспорта морем

По словам экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, из-за выхода из соглашения России растут шансы не только на сохранение зернового экспорта, но и на его наращивание – из-за отсутствия затянутых обзоров кораблей россиянами. Это дает также надежду на расширение морского экспорта на другие категории товаров.

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, сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" сегодня вышли 12 судов из 354,5 тысяч тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы после того, как РФ объявила о "приостановке "зернового соглашения". разрешено 4 украинским судам, в дальнейшем представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов.

Морская торговля является ключевой украинской экономикой. Она приносит доходы в валюте, которые помогают стабилизировать гривну. Морской экспорт уменьшает затраты на логистику, что увеличивает прибыль экспортерам, уменьшает инфляционное давление импорта и разгружает дорожную и железнодорожную инфраструктуру.

Если мы сможем существенно нарастить морской грузооборот, это значительно усилит нашу устойчивость и приблизит победу над Россией.

– добавил эксперт

Блокировка "зернового соглашения" Россией

Россия начала блокировать движение судов с украинской продовольствием в сентябре. На момент официального прекращения ею исполнения обязательств соглашения в зерновом коридоре накопилось 218 судов, которые не могли пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ждали в море неделями. Из-за провоцирования кризиса Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш и Вьетнам не могли получить поставки зерна.

Что этому предшествовало: главное

29 октября Россия заявила, что выходит из зерновой сделки. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию. Вместе с тем в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке.

После ухода России из "зернового соглашения" цены на кукурузу и пшеницу стремительно выросли.

ООН и Турция будут и дальше сопровождать корабли и обеспечивать коридор, полагаясь на то, что Россия не рискнет создать какие-то провокации.

Экономист Олег Гетман рассказал, что в случае остановки "зернового коридора" Украина будет терять около 1 миллиарда долларов ежемесячно.

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