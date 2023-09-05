"Мы хотим продление запрета": министры ЕС ожидают зерновой бан для Украины

Сегодня в испанском городе Кордова проходит неформальная встреча министров сельского хозяйства стран ЕС. Среди прочего министры обсудят продолжение запрета на экспорт украинского зерна в 5 стран.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Напомним, весной 2023 года правительства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии решили ввести запрет на ввоз зерна из Украины из-за избытка украинской продукции на рынке.

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Польша выступает за продление бана

Накануне заседания министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что ЕС должен продлить срок запрета на экспорт украинского зерна для прифронтовых стран. По его словам, польские фермеры сильно пострадали после попадания дешевого украинского зерна на рынок.

Мы хотим этого продолжения, потому что мы знаем, что произошло, когда этот запрет не действовал на территории наших прифронтовых стран. Это было очень большой проблемой,

– сказал Телус.

Польский министр отметил, что сейчас перед ЕС возникла новая задача – создать инструменты, которые помогут украинской продукции попадать в центр Европы и в третьи страны. В частности, Телус поддержал инициативу еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского предоставить Украине субсидии для транспортировки зерна.

Расширение мощностей путей солидарности

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборны заявил, что их интерес состоит в том, чтобы помочь Украине импортировать продукты через линии солидарности в третьи страны. По его словам, именно этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни и недели.

Австрийский министр Норберт Точниг призвал расширить транспортные мощности на транзитных маршрутах и в портах ЕС, чтобы доставить украинское зерно в третьи страны.

"Большое количество зерна остается в самом Европейском Союзе, особенно в пяти прибрежных странах и вокруг, и не попадает туда, куда должно попасть, а именно на Глобальный Юг, на Ближний Восток", – сказал Точниг.

Министр сельского хозяйства Австрии призвал возобновить действие Черноморского зернового соглашения: "Мы поддерживаем все усилия и поддерживаем усилия Турции по этому вопросу".

Отметим, действие запрета на экспорт украинского зерна в пять государств – членов ЕС завершается 15 сентября. В Еврокомиссии еще не было одобрено финальное решение.

Впрочем, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский призывает продлить бан до конца года, а также предоставить Украине субсидии для транспортировки зерна.