Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Нагадаємо, навесні 2023 року уряди Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини вирішили запровадити заборону на ввезення зерна з України через надлишок української продукції на ринку.

Зверніть увагу "Заборона працює добре" vs "смуги солідарності": Єврокомісія обговорює імпорт українського зерна

Польща виступає за продовження бану

Напередодні засідання міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що ЄС має продовжити термін заборони експорту українського зерна для прифронтових країн. За його словами, польські фермери дуже постраждали після потрапляння дешевого українського зерна на ринок.

Ми хочемо цього продовження, тому що ми знаємо, що сталося, коли ця заборона не діяла на території наших прифронтових країн. Це було дуже великою проблемою,

– сказав Телус.

Польський міністр зазначив, що зараз перед ЄС з’явилось нове завдання – створити інструменти, які допоможуть українській продукції потрапляти в центр Європи та в треті країни. Зокрема, Телус підтримав ініціативу єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського надати Україні субсидії для допомоги транспортування зерна.

Розширення потужностей шляхів солідарності

Міністр сільського господарства Чехії Марек Виборни заявив, що їхній інтерес полягає в тому, аби допомогти Україні імпортувати продукти через лінії солідарності до третіх країн. За його словами, саме це питання обговорюватиметься найближчими днями та тижнями.

Австрійський міністр Норберт Точніг закликав розширити транспортні потужності на транзитних маршрутах і в портах ЄС, аби доставити українське зерно в треті країни.

"Велика кількість зерна залишається в самому Європейському Союзі, особливо в п’яти прибережних країнах і навколо, і не потрапляє туди, куди має потрапити, а саме на Глобальний Південь, на Близький Схід", – сказав Точніг.

Міністр сільського господарства Австрії закликав відновити дію Чорноморської зернової угоди Ми підтримуємо всі зусилля і підтримав зусилля Туреччини в цьому питанні.

Зазначимо, дія заборони експорту українського зерна до п’яти держав – членів ЄС завершується 15 вересня. В Єврокомісії ще не схвалили фінальне рішення.

Втім, єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський закликає продовжити бан до кінця року, а також надати Україні субсидії для допомоги транспортування зерна.