Як росіяни постачають зерно у Ємен

Судно під назвою Zafar завантажили зерном в порту окупованого Севастополя на початку жовтня, повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування Bellingcat та Lloyd's List. У середині листопада воно прибуло в порт Ас-Саліф у західному Ємені, до цього зробивши зупинку в порту африканської держави Джибуті по інший бік Червоного моря.

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У Bellingcat розповіли, що усі судна, які привозять товари в порти, контрольовані хуситами, зобов'язані зупинятися в Джибуті для перевірки Механізмом перевірки та інспекції ООН (UNVIM). І той факт, що судно, яке прийшло з незаконно окупованого Севастополя, змогло пройти перевірку UNVIM, "викликає питання до ООН", кажуть розслідувачі.

Важливо! Журналісти зауважують, що раніше цього року Zafar вже здійснював аналогічний рейс з окупованого Севастополя і так само успішно пройшов перевірку UNVIM.

Севастопольський порт зараз перебуває під санкціями Сполучених Штатів і Великої Британії, а термінал, до якого Zafar пришвартувався в Севастополі, знаходиться під санкціями Європейського Союзу. Важливо, однак, що немає санкцій ООН щодо Севастопольського порту чи Росії,

– додають у Bellingcat.

Розслідувачі визнають, що не мають інформації про походження зерна, яке перевозив Zafar до Ємену. Однак вони нагадують, що раніше українські фермери на окупованих територіях скаржилися, що російські війська розкрадають їхнє зерно, яке згодом Росія експортувала.

Також у виданні звернули увагу, що західні ЗМІ нещодавно писали про участь "сотень єменців" у війні в Україні на російському боці.