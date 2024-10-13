На сколько реально, что доллар вырастет до 43 в ноябре

НБУ продолжает регулировать курс валют, не допуская значительных колебаний. Ситуация контролируется, в частности, через своевременные интервенции регулятора.

Что будет с курсом доллара до конца осени

Банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу отметил, что курс доллара и евро до конца осени будет оставаться без изменений. Колебания валюты, если и будут, то незначительные и малозаметные.

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Банкир также настаивает на том, что переживания относительно роста доллара в этом году до более чем 42 – безосновательны. Весомые курсовые скачки в этот период не ожидаются.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир Я не знаю откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется.

Напомним! В бюджете на 2024 год среднегодовой курс зафиксирован на уровне 40,7 гривны за доллар, а на конец года – 42,1 гривны за доллар.