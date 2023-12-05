Как ветеранам получить компенсацию на покупку жилья
Источник:Минветеранов
В Госбюджете на следующий год предусмотрены компенсации на приобретение жилья для ветеранов войны, членов семей погибших Защитников и Защитниц. На это заложено 5,75 миллиарда гривен.
Кто может получить компенсацию
Право на выплаты для приобретения жилья имеют участники АТО/ООС, а также участники боевых действий на территории других государств.
Читайте также Рост прожиточного минимума: как это повлияет на соцвыплаты
В частности, среди них:
- лица с инвалидностью в результате войны I и II группы;
- ВПЛ, имеющие статус участников боевых действий, или лица с инвалидностью в результате войны III группы;
- члены семьи погибшего или пропавшего без вести, умершего в результате АТО/ООС, мер обороны, участия в боевых действиях на территории других государств.
Как получить компенсацию на приобретение жилья
Прежде всего нужно стать на квартирный учет. Вот что для этого нужно:
- справка о зарегистрированном месте жительства на заявителя и каждого члена семьи или справку ВПЛ;
- копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего;
- справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы;
- копии паспорта или свидетельства рождения и идентификационного налогового номера всех членов семьи.
Далее следует подать документы в ЦПАУ или орган соцзащиты по месту пребывания на квартирном учете. Вот список документов:
- заявление на назначение денежной компенсации;
- копия паспорта заявителя;
- копия удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего защитника/защитницы;
- копия справки о непосредственном участии личности в боевых действиях;
- письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения между заявителем и членами его семьи;
- копия решения о взятии на квартирный учет на себя и каждого члена семьи;
- справка о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье;
- справка ВПЛ за период с 2014 по 24 февраля 2022 года.
После этого следует дождаться решения комиссии о назначении денежной компенсации. Следует также открыть социальный счет в "Ощадбанке" и подать копию договора банка в местный орган соцзащиты. Уже после этого должны поступить денежные средства.Важно ! Жилье следует приобрести в течение 6 месяцев после прекращения военного положения.
Как приобрести жилье
Для покупки жилья нужно выбрать его, заключить договор о купле-продаже с продавцом и предоставить копию договора в орган соцзащиты.
После этого получить письменное согласие органа соцзащиты на перечисление средств продавцу и подать согласие и соответствующее заявление в "Ощадбанк".
Оформить право собственности на жилье нужно в течение 30 дней.