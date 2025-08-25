На Буковине планировался ремонт в модульном городке для ВПЛ. Однако торги отменили из-за нарушений, в частности признаков дискриминации.

Что известно о тендере на ремонт жилья для ВПЛ?

Аналитики установили нарушения в Черновицкой области, сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ.

Это произошло во время мониторинга публичных закупок тендера на сумму почти 9 миллионов гривен. Закупка касалась капремонта водопроводных и канализационных сетей и очистных сооружений модульного городка для ВПО.

Что предусматривает модульный городок для ВПЛ? Модульный городок для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – это временное жилое поселение, построенное из готовых модульных конструкций. Их Украине предоставляли в качестве гуманитарной помощи и с их помощью построили такие городки в разных областях.

В модулях, обычно, есть горячая вода и отопление. Их возводили в георгафически удобных местах, с детсадами и школами рядом.

При анализе документов выяснили, что заказчик не предусмотрел порядок использования средств для покрытия возможных дополнительных расходов, связанных с инфляцией. Это создавало риски неэффективного использования средств. Кроме того, в требованиях к участникам торгов обнаружили признаки дискриминации.

По результатам анализа аналитики БЭБ направили заказчику рекомендательное письмо с указанием выявленных рисков. После рассмотрения рекомендаций местные власти отменили тендер.

Напомним, что недавно в Бюро экономической безопасности назначили нового руководителя. Глава БЭБ Александр Цивинский успешно прошел проверку на полиграфе.

Цивинский отметил, что проверка была его личным добровольным решением, чтобы снять все возможные вопросы, которые могли бы негативно повлиять в будущем.