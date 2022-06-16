В Буче будет пилотный модульный городок

О деталях уникального проекта 24 канала рассказал его автор, украинский архитектор Слава Балбек. В первую очередь, он отметил, что модульное жилье в Буче – это лишь частица большого проекта для временно переселенных лиц RE: Ukraine .

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Следовательно, в Буче разместятся 2 пилотных секции, в которых сроком до года будут проживать до 15 семей. Цель команды архитектора – исследовать их проживание, коммуникацию и социализацию. По словам Балбека, нужно будет понять, как они пользуются таким объектом и сделать определенные выводы, чтобы проект мог расширяться.

В настоящее время основным и неотложным вопросом остается финансирование проекта. Красивый и зеленый участок под модульный городок архитекторам предоставили местные депутаты, есть много запросов на оказание помощи материалам и частично меблировку. Однако общего объема инвестиций до сих пор нет, и, чтобы получить его, нужно пройти долгий путь.

Мы как архитектурная мастерская такого опыта нет, но, как и все, находим сейчас новые опыты, смыслы и коннекты. Для нас это действительно очень важный путь, потому что все в архитектуре базируется на анализе. И чем точнее у тебя есть информация, тем качественнее можешь предоставить решение,

– поделился Слава Балбек.

Участок для будущего модульного городка в Буче / Фото RE: Ukraine

Как будут выбирать семьи для проекта

Архитектор отметил, что сейчас в Украине более 13 миллионов вынужденно перемещенных лиц, а потому – спрос на жилье огромный. Вместе с тем ситуация меняется очень стремительно. Те, кто нуждался в месте для жизни, находят его и больше не нуждаются.

Строительство будет длиться около 4 месяцев. А семьи, которые будут жить в модульном городке в Буче, будут подбирать ближе к моменту запуска – ориентировочно через 3 – 4 недели. Только так удастся помочь тем, кому это действительно нужно и актуально.

Важно, что большинство семей будут местными – из Бучи. Это необходимо, чтобы люди поддерживали связи со своими участками и домами, которые, к сожалению, разрушены, общались с соседями, ходили в гости.

"Важно, чтобы место строительства было около разрушенных мест – чтобы оставлять связи между знакомыми для них домами, участками, которые они будут отстраивать уже собственноручно", – поделился архитектор.

Однако в городке все же будут жить и семьи из других регионов. Так команда проекта сможет видеть, как эти семьи будут интегрироваться в те, которые уже жили здесь и сформировались как маленькое сообщество.

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