У Бучі будуть пілотне модульне містечко

Про деталі унікального проєкту 24 каналу розповів його автор, український архітектор Слава Балбек. Насамперед він зауважив, що модульне житло у Бучі – це лише частинка великого проєкту для тимчасово переселених осіб RE: Ukraine.

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Відтак, у Бучі розташуються 2 пілотні секції, в яких терміном до року мешкатимуть до 15 сімей. Мета команди архітектора – досліджувати їхнє проживання, комунікацію та соціалізацію. За словами Балбека, потрібно буде зрозуміти, як вони користуються таким об'єктом та зробити певні висновки, аби проєкт міг розширюватися.

Наразі основним та нагальним питанням залишається фінансування проєкту. Красиву та зелену ділянку під модульне містечко архітекторам надали місцеві депутати, є багато запитів на надання допомоги матеріалами та частково меблювання. Однак загального обсягу інвестицій досі немає, і щоб отримати його, потрібно пройти довгий шлях.

Ми як архітектурна майстерня такого досвіду не маємо, але, як і всі, знаходимо зараз нові досвіди, сенси та конекти. Для нас це дійсно дуже важливий шлях, бо все в архітектурі базується на аналізі. І чим точнішу ти маєш інформацію, тим якісніші можеш надати рішення,

– поділився Слава Балбек.

Ділянка для майбутнього модульного містечка у Бучі / Фото RE: Ukraine

Як обиратимуть сім'ї для проєкту

Архітектор зауважив, що зараз в Україні є понад 13 мільйонів вимушено переміщених осіб, а тому – попит на житло величезний. Разом з тим, ситуація змінюється дуже стрімко. Ті, хто потребував місця для життя, знаходять його і більше не потребують.

Будівництво триватиме ще близько 4 місяців. А сім'ї, які житимуть у модульному містечку у Бучі підбиратимуть ближче до моменту запуску – орієнтовно за 3 – 4 тижні. Лише так вдасться допомогти тим, кому це справді буде потрібно та актуально.

Важливо, що більшість сімей будуть місцевими – з Бучі. Це необхідно, аби люди підтримували зв'язки зі своїми ділянками та будинками, які, на жаль, були зруйновані, спілкувалися з сусідами, ходили у гості.

"Важливо, щоб місце будівництва було біля зруйнованих місць – аби залишати зв'язки між знайомими для них домівками, ділянками, які вони відбудовуватимуть вже власноруч", – поділився архітектор.

Однак, у містечку все ж житимуть і сім'ї з інших регіонів. Так команда проєкту зможе бачити, як ці родини інтегруватимуться до тих, які вже жили тут та сформувалися як маленька спільнота.

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