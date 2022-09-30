Как получить ипотеку под 3%: условия новой программы

Через несколько дней в Украине заработает государственная программа доступной ипотеки. Она будет давать возможность приобрести жилье в кредит под 3% годовых.

Воспользоваться льготными условиями покупки жилья уже в этом году могут силовики, ветераны, внутренне перемещенные лица, медики и педагоги. Для них предусмотрена возможность приобретения жилья в кредит под 3% годовых.

Читайте также Просто и быстро: как научиться инвестировать в криптовалюту

Какие условия получения

С 2023 г. воспользоваться условиями программы смогут и другие категории граждан, но по ставке 7% годовых;

Ипотечный кредит можно будет оформить сроком до 20 лет;

Первоначальный взнос – от 20%. Единоразовая комиссия – 0,5% от суммы кредита. Приобрести недвижимость по программе кредитования можно будет как на вторичном, так и на первичном рынке;

Воспользоваться условием программы могут все граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 квадратного метра для семьи с одного лица (одинокое лицо) и дополнительно 21 квадратный метр – на каждого следующего члена семьи.

, что заявку на участие в программе можно оформить исключительно через приложение "Действие".

К слову, со стороны государства массовое ипотечное кредитование обеспечит ЧАО "Укрфинжилье" через уполномоченные банки.

К теме В Украине изменятся правила продажи квартир в новостройке: что нужно знать

Смогут ли украинцы покупать жилье с гарантиями

Недавно в Украине принят закон, защищающий украинцев от очередных Элита-центров и жилых аферистов.

Главная инициатор закона народная депутатка от партии "Слуга народа" Елена Шуляк убеждена, что отныне рынок первичной недвижимости в Украине станет более прозрачным, а люди, вкладывающие средства в строительство своего жилья, станут более защищенными.

Одними из главных законодательных предохранителей стали запрет продавать квартиры, не имея всех разрешительных документов, а также повторно продавать одну и ту же квартиру.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua –для своей первой криптоинвестиции.