Скористатися пільговими умовами купівлі житла вже цього року зможуть силовики, ветерани, внутрішньо переміщені особи, медики та педагоги. Для них передбачена можливість придбання житла в кредит під 3% річних.
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Які умови отримання
- З 2023 року скористатися умовами програми зможуть й інші категорії громадян, але за ставкою 7% річних;
- Іпотечний кредит можна буде оформити на строк до 20 років;
- Початковий внесок – від 20%. Одноразова комісія – 0,5% від суми кредиту. Придбати нерухомість за програмою кредитування можна буде як на вторинному, так і на первинному ринку;
- Скористатися умова програми можуть всі громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 квадратного метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 квадратний метр – на кожного наступного члена сім’ї.
До слова, з боку держави масове іпотечне кредитування забезпечить ПрАТ "Укрфінжитло" через уповноважені банки.
До теми В Україні зміняться правила продажу квартир у новобудові: що варто знати
Чи зможуть українці купляти житло з гарантіями
Нещодавно в Україні прийнятий закон, який має захистити українців від чергових Еліта-центрів та житлових аферистів.
- Головна ініціаторка закону народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що віднині ринок первинної нерухомості в Україні стане прозорішим, а люди, які вкладають кошти в будівництво свого житла, стануть більш захищеними.
- Одними із головних законодавчих запобіжників стали заборона продавати квартири, не маючи всіх дозвільних документів, а також, повторно продавати одну й ту саму квартиру.