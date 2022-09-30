Скористатися пільговими умовами купівлі житла вже цього року зможуть силовики, ветерани, внутрішньо переміщені особи, медики та педагоги. Для них передбачена можливість придбання житла в кредит під 3% річних.

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Які умови отримання

З 2023 року скористатися умовами програми зможуть й інші категорії громадян, але за ставкою 7% річних;

Іпотечний кредит можна буде оформити на строк до 20 років;

Початковий внесок – від 20%. Одноразова комісія – 0,5% від суми кредиту. Придбати нерухомість за програмою кредитування можна буде як на вторинному, так і на первинному ринку;

Скористатися умова програми можуть всі громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 квадратного метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 квадратний метр – на кожного наступного члена сім’ї.

Важливо, що заявку на участь в програмі можна оформити виключно через додаток "Дія".

До слова, з боку держави масове іпотечне кредитування забезпечить ПрАТ "Укрфінжитло" через уповноважені банки.

До теми В Україні зміняться правила продажу квартир у новобудові: що варто знати

Чи зможуть українці купляти житло з гарантіями

Нещодавно в Україні прийнятий закон, який має захистити українців від чергових Еліта-центрів та житлових аферистів.

Головна ініціаторка закону народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що віднині ринок первинної нерухомості в Україні стане прозорішим, а люди, які вкладають кошти в будівництво свого житла, стануть більш захищеними.

Одними із головних законодавчих запобіжників стали заборона продавати квартири, не маючи всіх дозвільних документів, а також, повторно продавати одну й ту саму квартиру.

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