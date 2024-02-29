Правила назначения жилищной субсидии: в Правительстве предлагают изменения

В Минсоцполитики рассматривают некоторые изменения относительно назначения субсидии на коммунальные услуги. Уже известно о некоторых предложениях.

Какие изменения обсуждают

Сейчас изменения опубликованы в проекте постановления Кабмина, который был обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Одним из предложенных изменений является, отказ в оформлении субсидии, если лицо уже три месяца не закрывает задолженность за ЖКУ в более 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен. Сейчас же в субсидии отказывают, если такой долг есть по конкретной услуге, а не за все вместе.

Также планируют пересмотреть правила пересмотра субсидии в случае смерти члена семьи, кроме самого заявителя. В такой ситуации, выплату пересмотрят без обращения заявителя со следующего месяца после смерти.

Из-за чего можно потерять субсидию

Если есть долг за коммуналку за более чем три месяца и он превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан – 680 гривен.

Если заявитель указал неточную информацию о размере своих доходов и доходов других членов семьи.

Если заявитель приобрел товары или услуги на сумму более 50 тысяч гривен.

В случае изменения места жительства заявителя.

В случае смерти заявителя.

Еще рассматривают изменение способа уточнения нормы перерасчета размера льгот, если умер член семьи заявителя, независимо от того, подал ли льготник заявление об этом.