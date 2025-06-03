В чем разница между жилищной субсидией и льготой на оплату коммуналки
- Жилищная субсидия предоставляется предоставляется домохозяйствам с невысокими доходами для оплаты коммунальных услуг и зависит от материального положения семьи.
- Льгота является законным преимуществом для отдельных категорий граждан, таких как ветераны войны и многодетные семьи, и может учитывать доходы или нет, в зависимости от категории получателя.
Многие жилищную субсидию и льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг считают равными, одинаковыми пособиями. Однако это совсем не так.
Разница между жилищной субсидией и льготой на оплату ЖКУ
Они имеют одинаковую цель, но разные основания для назначения, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Оба вида помощи имеют общую цель – поддержать граждан в вопросе оплаты жилищно-коммунальных услуг. Но основания для назначения жилищной субсидии и льготы – разные,
– говорится на сайте Пенсионного фонда.
Так жилищная субсидия – это финансовая помощь, которая предоставляется домохозяйствам с невысокими доходами, которые не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг.
Она зависит только от материального и имущественного состояния семьи. То есть если доход низкий, то государство компенсирует часть расходов.
В то же время льгота – это определенная законом преимущество, которая предоставляется отдельным категориям граждан, в частности:
- ветеранам войны;
- членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС;
- многодетным семьям, детям войны и тому подобное.
Льгота может предоставляться как с учетом доходов семьи, так и без такого учета. Это зависит от категории получателя.
Обратите внимание! Если человек одновременно имеет право на жилищную субсидию и льготу, то предоставляется только один из видов государственной поддержки.