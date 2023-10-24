Украинцы могут получить 4 415 гривен помощи: кто и как может подать заявку

24 октября 2023, 10:10
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Дукат / Cash for Refugees

Благотворительная организация Дукат/Cash for Refugees предлагает денежную помощь для украинцев. Речь идет об единовременных выплатах на сумму от 4 415 гривен.

Как получить одноразовую выплату

Украинские семьи, проживающие в Бучанском районе Киевской области, могут обратиться за денежной помощью. Сейчас оформить заявку могут вдовы и вдовцы.

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Базовая сумма пособия составляет 4 415 гривен. Впрочем, если просители предоставят документальное обоснование, размер выплаты может вырасти.

Подать заявку могут украинцы, проживающие на территориях объединенных общин Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Немешаево, Дмитровки и Макарова.

Также просители должны отвечать всем следующим критериям:

  • стали вдовами или вдовцами после 24 февраля 2022;
  • содержат детей до 13 лет или пожилых от 65 лет;
  • зарегистрированы или имеют статус ВПЛ в Бучанском районе.
Важно! Вместе с документами нужно предоставить номер карты ПриватБанка. Если вы используете услуги другого банка, нужно указать IBAN карты. Никаких других данных с карты указывать не нужно.
Автор: Ярослав Сиваківський