Украинцы могут получить 4 415 гривен помощи: кто и как может подать заявку
24 октября 2023, 10:10Читати новину українською
Источник:Дукат / Cash for Refugees
Благотворительная организация Дукат/Cash for Refugees предлагает денежную помощь для украинцев. Речь идет об единовременных выплатах на сумму от 4 415 гривен.
Как получить одноразовую выплату
Украинские семьи, проживающие в Бучанском районе Киевской области, могут обратиться за денежной помощью. Сейчас оформить заявку могут вдовы и вдовцы.
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Базовая сумма пособия составляет 4 415 гривен. Впрочем, если просители предоставят документальное обоснование, размер выплаты может вырасти.
Подать заявку могут украинцы, проживающие на территориях объединенных общин Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Немешаево, Дмитровки и Макарова.
Также просители должны отвечать всем следующим критериям:
- стали вдовами или вдовцами после 24 февраля 2022;
- содержат детей до 13 лет или пожилых от 65 лет;
- зарегистрированы или имеют статус ВПЛ в Бучанском районе.