Это работа не одного года: эксперт раскрыла феномен энергонезависимости Житомира
- Житомир на пути к достижению энергетической независимости предусмотрел собственную генерацию электроэнергии, это помогает избегать длительных отключений света.
- Эксперт Виктория Войцицкая отмечает, что другие города могут последовать примеру Житомира и рассказала, что для этого нужно.
Житомир в отличие от других украинских городов меньше страдает от отключений света. Там создали свою генерацию электричества. Пример Житомира можно распространить в других городах и однозначно это надо делать.
Об этом в интервью 24 Каналу отметила член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая, подчеркнув, что все, что для этого нужно – это профессиональная, адекватная и ответственная команда на местах.
Энергонезависимость городов: малые ОТГ уже действуют, большие громады – нет
То, что сделано сегодня в Житомире – это, как отметила Войцицкая, работа не одного дня и года. Она вспомнила, что когда была нардепом (в период 2014 – 2019 годов), то посещала Житомир в рамках официальных визитов, встречалась там с бывшим городским головой Сергеем Сухомлином.
Он, по ее словам, смог сформировать мощный коллектив и работал вместе с международными партнерами, чтобы находить решения, которые позволили бы сделать Житомир устойчивым ко всем возможным вызовам.
"Это результат ответственного лидера, который понимал важность того, что надо быть энергетически независимым городом, а также эффективным для того, чтобы не выбрасывать грши просто в воздух, как это делает много городов. Они тратят средства на отопление помещений, когда коэффициент полезного действия от этого тепла составляет 30 – 40%. Остальные через дыры в крыше, неэффективность окон выходит наружу", – озвучила Войцицкая.
Член Набсовета Независимого аналитического центра We build Ukraine отметила, что сегодня особенно такие крупные населенные пункты как Киев, который всегда был не дефицитным, а профицитным городом, а также Харьков и Одесса, при наличии желания точно могут воплотить пример Житомира.
В гораздо меньших общинах я воочию видела, когда люди там понимают важность энергонезависимости, находят пути, каким образом начинать реализовывать подобные проекты. Все, что нужно – воля, желание, ответственный лидер, который бы сопровождал и контролировал эту работу,
– подытожила Войцицкая.
Какие шаги были осуществлены в Житомире?
В городе при поддержке USAID смонтировали несколько газовых когенерационных установок, которые способны одновременно производить электрическую и тепловую энергию для ТЭЦ и котельных. Сейчас они генерируют ориентировочно 1,7 МВт электричества, после запуска третьей – 2,8 МВт. В общем Житомир намерен оборудовать 6 установок.
В Житомире построили первую ТЭЦ на щепе (древесных отходах), это позволило иметь дополнительно 1,1 МВт электроэнергии и стало возможным благодаря кредиту ЕБРР. Кроме того, было установлено 800 солнечных панелей возле главной канализационной станции, их мощность составляет почти 0,4 МВт. Ряд медицинских и социальных учреждений также оборудованы солнечными панелями.
Были заменены старые лампы накаливания (18 тысяч единиц) на светодиодные. Это позволило сократить потребление электроэнергии в сети наружного освещения почти на 50%. Также в городе заменили старые трубы, это уменьшило утечки воды и снизило нагрузку на насосное оборудование. Водоканал смог уменьшить потребление электроэнергии ориентировочно на 27%.