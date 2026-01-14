Это работа не одного года: эксперт раскрыла феномен энергонезависимости Житомира

Житомир в отличие от других украинских городов меньше страдает от отключений света. Там создали свою генерацию электричества. Пример Житомира можно распространить в других городах и однозначно это надо делать.

Об этом в интервью 24 Каналу отметила член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая, подчеркнув, что все, что для этого нужно – это профессиональная, адекватная и ответственная команда на местах.

Энергонезависимость городов: малые ОТГ уже действуют, большие громады – нет

То, что сделано сегодня в Житомире – это, как отметила Войцицкая, работа не одного дня и года. Она вспомнила, что когда была нардепом (в период 2014 – 2019 годов), то посещала Житомир в рамках официальных визитов, встречалась там с бывшим городским головой Сергеем Сухомлином.

Он, по ее словам, смог сформировать мощный коллектив и работал вместе с международными партнерами, чтобы находить решения, которые позволили бы сделать Житомир устойчивым ко всем возможным вызовам.

"Это результат ответственного лидера, который понимал важность того, что надо быть энергетически независимым городом, а также эффективным для того, чтобы не выбрасывать грши просто в воздух, как это делает много городов. Они тратят средства на отопление помещений, когда коэффициент полезного действия от этого тепла составляет 30 – 40%. Остальные через дыры в крыше, неэффективность окон выходит наружу", – озвучила Войцицкая.

Член Набсовета Независимого аналитического центра We build Ukraine отметила, что сегодня особенно такие крупные населенные пункты как Киев, который всегда был не дефицитным, а профицитным городом, а также Харьков и Одесса, при наличии желания точно могут воплотить пример Житомира.

В гораздо меньших общинах я воочию видела, когда люди там понимают важность энергонезависимости, находят пути, каким образом начинать реализовывать подобные проекты. Все, что нужно – воля, желание, ответственный лидер, который бы сопровождал и контролировал эту работу,

– подытожила Войцицкая.

Какие шаги были осуществлены в Житомире?