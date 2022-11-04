Может ли возникнуть дефицит зимнего дизеля: объяснение эксперта

После полномасштабного российского вторжения украинский рынок горючего был почти полностью разрушен. За месяцы войны украинские трейдеры наладили поставки, создав новую логистическую систему. Впрочем, с закупкой зимнего дизтоплива есть определенные нюансы.

Как рассказал 24 каналу директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, Украина импортирует около половины топлива из южной Европы, где из-за климатических условий не производится зимний дизель. Несмотря на это, украинские компании начали заключать контракты на поставку зимнего, а также арктического дизеля.

Интересно Украина не сможет пройти зиму без импорта угля или электроэнергии, – ДТЭК

По поставкам были некоторые вопросы, но вижу, что наши трейдеры провели переговоры и их заявки уже подтверждены. Большие сети начали контрактовать уже и арктическое горючее, рассчитанное на температуру до -32 градусов,

– рассказывает Сергей Куюн

Повышение цены на дизель

В октябре дизтопливо подорожало в среднем с 53,14 гривны за литр до 53,81 гривны. Основной рост цены происходил с 11 октября. Это произошло в результате скачков на европейском рынке, от которого зависят украинские трейдеры. На пиках в октябре дизтопливо подорожало на 20%.

В пересчете на гривны подорожание составило около 6 гривен на литр. Это повысило закупочные цены для украинских трейдеров. Как результат, оптовые цены в Украине увеличились на 3 – 4 гривны и на 2 – 3 гривны выросли цены в розничных сетях,

– говорит эксперт

От подорожания больше всего пострадали розничные компании, которые предлагали наивысший уровень цены и имели наименьший запас для поднятия цены. Поэтому дизельное топливо несколько подорожало в октябре. В ноябре цены могут подняться несколько посильнее, но ситуация не критична.

Видим, что ситуация с дизельным топливом наиболее сложная, но в ноябре цена может максимально повыситься всего на 1 – 2 гривны за литр.

– отмечает Сергей Куюн

Если цены на европейском рынке стабилизируются, украинские компании смогут избежать повышения в ноябре. Напомним, ранее мы сообщали, как изменится цена на топливо после введения эмбарго на российскую нефть .