Заработает уже в декабре: Зеленский поручил правительству сформировать пакет программ "Зимняя поддержка"

Правительство готовит пакет программ помощи населению – "Зимнюю поддержку". В пакет будет входить прямая финансовая помощь, отдельные ассигнования для уязвимых социальных групп и программы от Укрзализныци и Министерства здравоохранения.

Также в правительстве обещают сохранить фиксированные цены на газ и электричество. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Смотрите также Правительство запустило механизм компенсации военных рисков для бизнеса

Что известно о пакете "Зимней поддержки"?

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины, министром социальной политики и руководителем Нафтогаза.

Готовим программы поддержки наших людей, всех украинцев этой зимой. Прошлой зимой почти 14 миллионов украинцев воспользовались 1000 гривен поддержки, другими направлениями государственных программ поддержки, и этой зимой тоже будем помогать нашим людям. Поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку. Сейчас определяем, какие конкретно элементы будут учтены,

– рассказал Зеленский.

Первым элементом станет прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные потребности. Отдельную программу запустят для одиноких пожилых людей, многодетных семей, людям из зоны боевых действий и некоторым другим группам. Все детали впоследствии представит премьер-министр.

Зимой также обещают сохранить фиксированную цену на газ и электричество для бытовых потребителей.

Отдельным направлением станет транспортная поддержка, уже есть предложения от Укрзализныци – УЗ-3000.

Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно,

– объяснил президент.

По медицинским программам – Министерство здравоохранения готовит проект чекапов, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью, должен заработать уже в январе.

Все детали пакета зимней поддержки представят до 15 ноября.

Могут ли вырасти цены на газ и электричество зимой?