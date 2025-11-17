Миллионы украинцев подали заявку на получение "зимней тысячи": когда поступит помощь
- По состоянию на 17 ноября 5 миллионов украинцев подали заявку на "зимнюю тысячу", из которых 951 613 заявок касаются детей.
- Средства будут отправлены в течение 10 дней, а заявки через Укрпочту можно подавать с 18 ноября.
По состоянию на утро 17 ноября 5 миллионов украинцев подали заявку на 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Среди них 951 613 заявок было подано на детей.
Что известно о "зимней тысяче"?
Средства поступят в течение 10 дней, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Читайте также Будет ли влиять "Зимняя поддержка" на субсидии: Зеленский расставил точки над "і"
Подать заявку можно до 24 декабря.
Напомним, что выплата в размере 1 000 гривен относится к программе государственной помощи для всех украинцев, находящихся в стране, на покрытие базовых расходов в начале зимы, о чем говорится на сайте программы.
Получить деньги можно через Дию или Укрпочту. Через Укрпочту заявки можно подавать несколько позже – с 18 ноября.
Заявку на помощь для детей подают родители, опекуны или законные представители. Для недееспособных лиц обращение подает их опекун,
– отметили в правительстве.
Один гражданин может получить только одну выплату в размере 1 000 гривен по этой программе, а на каждого ребенка родители могут подать отдельную заявку.
Обратите внимание! Выплаты не смогут получить украинцы, которые находятся за границей.
Потратить помощь можно следующим образом:
- Коммунальные услуги – оплата электроэнергии, газа, воды или теплоснабжения;
- Лекарства и медицинские препараты – в аптеках и медицинских магазинах;
- Благотворительность – в частности, донаты в поддержку Вооруженных Сил Украины;
- Книги и печатная продукция – в книжных магазинах или киосках прессы;
- Пищевые продукты – товары украинского производства (кроме подакцизных);
- Товары украинского производства – приобретенные в отделениях Укрпочты;
- Почтовые услуги – отправления, переводы, другие сервисы Укрпочты.
В то же время в рамках программы "Зимней поддержки" снятие наличных денег невозможно.
Важно! Потратить средства необходимо до 30 июня 2026 года, а остатки неиспользованных средств после завершения отведенного периода будут возвращены в бюджет.
Что еще следует знать о помощи?
- Напомним, что Укрпочта поможет уязвимым слоям населения получить и использовать "Зимнюю поддержку". Подать заявку можно с 18 ноября и до 24 декабря.
- Если человек заполнит заявление до 24 ноября, то средства ей поступят в декабре. Те, кто оформят помощь до 24 декабря, получат деньги в январе 2026 года.
- Ожидается, что более 2 миллионов украинцев смогут получить помощь до конца года через Укрпочту.