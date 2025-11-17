Миллионы украинцев подали заявку на получение "зимней тысячи": когда поступит помощь

По состоянию на утро 17 ноября 5 миллионов украинцев подали заявку на 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Среди них 951 613 заявок было подано на детей.

Что известно о "зимней тысяче"?

Средства поступят в течение 10 дней, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Подать заявку можно до 24 декабря.

Напомним, что выплата в размере 1 000 гривен относится к программе государственной помощи для всех украинцев, находящихся в стране, на покрытие базовых расходов в начале зимы, о чем говорится на сайте программы.

Получить деньги можно через Дию или Укрпочту. Через Укрпочту заявки можно подавать несколько позже – с 18 ноября.

Заявку на помощь для детей подают родители, опекуны или законные представители. Для недееспособных лиц обращение подает их опекун,

– отметили в правительстве.

Один гражданин может получить только одну выплату в размере 1 000 гривен по этой программе, а на каждого ребенка родители могут подать отдельную заявку.

Обратите внимание! Выплаты не смогут получить украинцы, которые находятся за границей.

Потратить помощь можно следующим образом:

Коммунальные услуги – оплата электроэнергии, газа, воды или теплоснабжения; Лекарства и медицинские препараты – в аптеках и медицинских магазинах; Благотворительность – в частности, донаты в поддержку Вооруженных Сил Украины; Книги и печатная продукция – в книжных магазинах или киосках прессы; Пищевые продукты – товары украинского производства (кроме подакцизных); Товары украинского производства – приобретенные в отделениях Укрпочты; Почтовые услуги – отправления, переводы, другие сервисы Укрпочты.

В то же время в рамках программы "Зимней поддержки" снятие наличных денег невозможно.

Важно! Потратить средства необходимо до 30 июня 2026 года, а остатки неиспользованных средств после завершения отведенного периода будут возвращены в бюджет.

Что еще следует знать о помощи?