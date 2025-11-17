Укр Рус
17 листопада, 11:40
3

Мільйони українців подали заявку на отримання "зимової тисячі": коли надійде допомога

Валерія Моргун
Основні тези
  • Станом на 17 листопада 5 мільйонів українців подали заявку на "зимову тисячу", з яких 951 613 заявок стосуються дітей.
  • Кошти будуть надіслані протягом 10 днів, а заявки через Укрпошту можна подавати з 18 листопада.

Станом на ранок 17 листопада 5 мільйонів українців подали заявку на 1 000 гривень в межах програми "Зимова підтримка". Серед них 951 613 заявки було подано на дітей.

Що відомо про "зимову тисячу"?

Кошти надійдуть протягом 10 днів, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Подати заявку можна до 24 грудня.

Нагадаємо, що виплата у розмірі 1 000 гривень належить до програми державної допомоги для всіх українців, що перебувають в країні, на покриття базових витрат на початку зими, про що йдеться на сайті програми.

Отримати гроші можна через Дію або Укрпошту. Через Укрпошту заявки можна подавати дещо пізніше – з 18 листопада.

Заявку на допомогу для дітей подають батьки, опікуни або законні представники. Для недієздатних осіб звернення подає їхній опікун,
– зазначили в уряді.

Один громадянин може отримати тільки одну виплату у розмірі 1 000 гривень за цією програмою, а на кожну дитину батьки можуть подати окрему заявку.

Зверніть увагу! Виплати не зможуть отримати українці, які перебувають за кордоном.

Витратити допомогу можна таким чином:

  1. Комунальні послуги – оплата електроенергії, газу, води чи теплопостачання;
  2. Ліки та медичні препарати – в аптеках і медичних магазинах;
  3. Благодійність – зокрема, донати на підтримку Збройних Сил України;
  4. Книги та друкована продукція – у книжкових магазинах або кіосках преси;
  5. Харчові продукти – товари українського виробництва (окрім підакцизних);
  6. Товари українського виробництва – придбані у відділеннях Укрпошти;
  7. Поштові послуги – відправлення, перекази, інші сервіси Укрпошти.

Водночас  у межах програми "Зимової підтримки" зняття готівки неможливе.

Важливо! Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року, а залишки невикористаних коштів після завершення відведеного періоду буде повернуто до бюджету.

Що ще слід знати про допомогу?

  • Нагадаємо, що Укрпошта допоможе вразливим верстам населення отримати та використати "Зимову підтримку". Подати заявку можна з 18 листопада і до 24 грудня.
  • Якщо людина заповнить заяву до 24 листопада, то кошти їй надійдуть у грудні. Ті, хто оформлять допомогу до 24 грудня, отримають гроші у січні 2026 року.
  • Очікується, що понад 2 мільйони українців зможуть отримати допомогу до кінця року через Укрпошту.