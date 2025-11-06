Помощь от правительства смогут получить миллионы украинцев: о какой поддержке идет речь

Новую помощь от правительства –"зимнюю тысячу" – смогут получить около 10 миллионов украинцев. В частности для этого в бюджет заложено 10 миллиардов гривен.

Сколько людей получат "зимнюю тысячу"?

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Читайте также Детали "Зимней поддержки": какая помощь предусмотрена и куда можно потратить деньги

Еще 4,4 миллиарда, как рассказал министр, забюджетировали на одноразовую выплату по 6 500 гривен. Она предусматривается украинцам, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Он отметил, что Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и людей старшего возраста и тому подобное.

В общем получателей той или иной формы государственной поддержки в Украине около 15 миллионов человек. Средства, предусмотрены на выплаты 1 000 гривен в рамках правительственной "зимней поддержки", учитывают потребности этих людей. Это и оплата коммунальных услуг, и лекарства, и теплая одежда или обувь,

– пояснил Денис Улютин.

Обратите внимание! Заявки на помощь будут приниматься с 15 ноября по 15 декабря 2025 года.

Что еще известно о "зимней поддержке"?

Напомним, что правительство утвердило программу выплат единовременную денежную помощь в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка", о чем сообщила Юлия Свириденко в Telegram-канале.

Программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры,

– написала Свириденко.

Запуск программы запланирован на начало декабря.

Потратить деньги можно будет на лекарства, одежду, обувь.

Заметьте! В целом программа охватит более 660 тысяч человек.

Что еще следует знать о выплатах в Украине?