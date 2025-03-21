Злотый стремительно дешевеет: сколько теперь стоит польская валюта

После длительного периода роста, курс польского злотого существенно снизился относительно гривны. Стоимость валюты уменьшилась аж на 11 копеек. Как реагируют на это банки и обменники, читайте дальше.

Какой официальный курс злотого в Украине сейчас

По состоянию на 21 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,71 гривны (-11 копеек, по сравнению с 20 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злого в банках и обменниках

Согласно данным "Минфина", курс злотого после выходных изменился так:

у банках средний курс покупки составляет – 10,30 гривны за злотый (-10 копеек), продажи – 11,15 гривны за злотый (+5 копеек);

средний курс покупки составляет – 10,30 гривны за злотый (-10 копеек), продажи – 11,15 гривны за злотый (+5 копеек); а в обменниках средний курс покупки – 10,70 гривны за злотый (-5 копеек), продажи – 10,85 (без изменений).

Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня

покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 115 гривен;

обойдется в среднем в – 1 115 гривен; в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 085 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сегодня

если сдавать 100 злотых в банк, можно получить в среднем – 1 030 гривен;

можно получить в среднем – 1 030 гривен; при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 070 гривен.

Обратите внимание! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.