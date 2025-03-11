Курс злотого движется вниз: как не прогадать с обменом валюты

Официальный курс злотого немного снизился после длительного роста, тогда как на межбанке он, наоборот, вырос. Это может быть удачный момент для покупки валюты.

Официальный курс злотого в Украине По состоянию на утро 11 марта официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,67 гривны (-3 копейки от 10 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также НБУ повысил евро, а доллар опустил Курс злотого в банках и обменниках. Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,30 гривны (+10 копеек) и продажа – 10,97 гривны (-3 копейки).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 10,30 гривны (+10 копеек) и продажа – 10,97 гривны (-3 копейки). В то же время обменники покупают злотые по 10,60 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,75 гривны (+1 копейка). Сколько стоят 100 злотых сегодня Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу валют в Украине составляет 1 067 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 097 гривен в обменниках и 1 075 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 060 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 030 гривен. Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.