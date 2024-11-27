Польский злотый дорожает на глазах: сколько стоит польская валюта сегодня

Польский злотый продолжает укрепляться, поднявшись в цене на 23 копейки за последние два дня. Актуальный курс валюты узнавайте далее.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 27 ноября официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,14 гривны (+8 копеек от 26 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,90 гривны (+10 копеек) и продажа – 10,30 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,10 гривны (+5 копеек), а продают – уже по 10,20 гривны (+2 копейки).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 014 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 030 гривен – в банках и 1 020 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 010 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 990 гривен.

Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.