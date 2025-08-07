В течение лета курс злотого оставался стабильным. В августе ощутимых колебаний также не возникло.

Что происходит с официальным курсом злотого?

7 августа официальный курс злотого вырос до – 11,29 гривны (+5 копеек, по сравнению с 6 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Льготы для пенсионеров: за это они могут не платить

Как изменился курс злотого в банках и обменниках?

Средний курс злотого в банках, по данным издания "Минфин", не изменился:

покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 6 августа);

продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

Ситуация в обменниках также весомо не изменилась:

покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,35 гривны за злотый (+5 копеек).

Сколько гривен можно выручить за 100 злотых?

при обмене 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 090 гривен;

в обменнике за 100 злотых удастся выручить уже ориентировочно – 1 120 гривен.

За сколько сейчас можно купить 100 злотых?