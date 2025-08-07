7 августа, 09:55
Курс растет: что происходит со злотым после начала августа
Основні тези
- Официальный курс злотого 7 августа вырос до 11,29 гривны, что на 5 копеек больше, чем 6 августа.
- Средний курс злотого в банках не изменился: покупка – 10,90 гривен, продажа – 11,45 гривны.
В течение лета курс злотого оставался стабильным. В августе ощутимых колебаний также не возникло.
Что происходит с официальным курсом злотого?
7 августа официальный курс злотого вырос до – 11,29 гривны (+5 копеек, по сравнению с 6 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Как изменился курс злотого в банках и обменниках?
Средний курс злотого в банках, по данным издания "Минфин", не изменился:
- покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 6 августа);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).
Ситуация в обменниках также весомо не изменилась:
- покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (+5 копеек).
Сколько гривен можно выручить за 100 злотых?
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 090 гривен;
- в обменнике за 100 злотых удастся выручить уже ориентировочно – 1 120 гривен.
За сколько сейчас можно купить 100 злотых?
- для приобретения 100 злотых в банке сейчас нужно примерно – 1 145 гривен;
- в обменнике эта покупка обойдется в ориентировочно – 1 135 гривен.