24 февраля, 13:32
На наличном рынке злотый дорожает: какой курс ждет покупателей
Злотый на наличном рынке начал расти несмотря на то, что официальный курс валюты немного снизился. Где сегодня выгоднее купить или обменять валюту, читайте дальше.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 24 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,47 гривны (-4 копейки против 21 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках.
- Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,15 гривны (+5 копеек) и продажа – 10,80 гривны (+5 копеек).
- В то же время обменники покупают злотые по 10,46 гривны (+1 копейка), а продают – уже по 10,56 гривны (+1 копейка).
Сколько стоят 100 злотых сегодня
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 043 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 056 гривен в обменниках и 1 080 гривен в банках.
- В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 046 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 015 гривен.
Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.