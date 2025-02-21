Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 21 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,47 гривны (+7 копеек против 20 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,10 гривны (+10 копеек) и продажа – 10,75 гривны (-5 копеек).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 10,10 гривны (+10 копеек) и продажа – 10,75 гривны (-5 копеек). В то же время обменники покупают злотые по 10,45 гривны (+2 копейки), а продают – уже по 10,55 гривны (+1 копейка).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 047 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 055 гривны в обменниках и 1 075 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 045 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 010 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.