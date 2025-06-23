"Золотые визы" Новой Зеландии вызвали ажиотаж: кто подал заявки

Новая Зеландия заявила об ажиотаже заявок на получение новой миграционной визы для иностранных инвесторов. Это произошло после того, как правительство ослабило правила получения визы, чтобы привлечь в страну больше богачей.

Почему вырос спрос на "золотые визы" Новой Зеландии

В апреле правительство ослабило правила получения визы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, власти снизили минимальный объем средств для категории, которая сосредоточена на инвестициях с высоким риском, с 15 миллионов новозеландских долларов до 5 миллионов новозеландских долларов (3 миллиона долларов США). Также в качестве смягчения отменили требование по знанию английского языка.

Был поток официального интереса к новой "золотой визе",

– сказала министр иммиграции Эрика Стэнфорд.

Планируют, что это поможет привлечь в страну больше состоятельных лиц для стимулирования экономического роста. Так новые заявки по программе смогут принести потенциальные инвестиции в размере 845 миллионов новозеландских долларов (503 миллиона долларов США) в бизнес страны.

Кто подал заявки

Правительство уже получило 189 заявок менее чем за три месяца по визе Active Investor Plus против 116 заявок за более чем 2,5 года при прежних условиях. 85 из них были поданы гражданами США, далее следуют Китай с 26 заявками и Гонконг с 24 заявками.

Официальные данные на прошлой неделе показали, что экономика Новой Зеландии росла быстрее, чем ожидалось, в первом квартале, что определенным образом облегчило ситуацию политикам, которые стремятся восстановить экономику после того, как она в прошлом году погрузилась в техническую рецессию.