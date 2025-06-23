Чому зріс попит на "золоті візи" Нової Зеландії

У квітні уряд послабив правила отримання візи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, влада знизила мінімальний обсяг коштів для категорії, яка зосереджена на інвестиціях з високим ризиком, з 15 мільйонів новозеландських доларів до 5 мільйонів новозеландських доларів (3 мільйони доларів США). Також як пом’якшення скасували вимогу щодо знання англійської мови.

Був потік офіційного інтересу до нової "золотої візи",

– сказала міністерка імміграції Еріка Стенфорд.

Планують, що це допоможе залучити до країни більше заможних осіб для стимулювання економічного зростання. Так нові заявки за програмою зможуть принести потенційні інвестиції у розмірі 845 мільйонів новозеландських доларів (503 мільйони доларів США) у бізнес країни.

Хто подав заявки

Уряд уже отримав 189 заявок менш ніж за три місяці за візою Active Investor Plus проти 116 заявок за більш ніж 2,5 роки за колишніх умов. 85 з них були подані громадянами США, далі йдуть Китай з 26 заявками та Гонконг з 24 заявками.

Офіційні дані минулого тижня показали, що економіка Нової Зеландії зростала швидше, ніж очікувалося, у першому кварталі, що певним чином полегшило ситуацію політикам, які прагнуть відновити економіку після того, як вона минулого року занурилася в технічну рецесію.