США знову пом'якшили санкції: як нафтова компанія з російськими власниками отримала виняток

Сполучені Штати продовжили дію тимчасового дозволу на діяльність NIS. Відомо, що компанія була під обмеженнями через значну частку російської власності.

Що відомо про нафтову компанію NIS?

Про те, якій країні належить компанія та чому Америка вкотре надає виняток із санкцій, пише Euractiv.

З 17 квітня завершилась дія ліценції США, яка дозволяла працювати сербській нафтовій компанії NIS, попри санкції.

Зауважте! NIS – найбільша нафтова компанія Сербії. Підпадає під санкції через переважну частку російських співвласників. Обмеження діли з жовтня 2025 року.

Однак Дубравка Джедович Ханданович, міністерка енергетики Сербії повідомила, що ліцензію поновили. За інформацією посадовиці, дозвіл діятиме до середини червня 2026 року.

Ми отримали хороші новини зі США. Ліцензія на діяльність, видана NIS, продовжена на 60 днів, що дуже важливо для більш стабільного планування закупівель сирої нафти,

– додала міністерка.

У такий спосіб країні вдасться продовжити імпорт нафти та забезпечити роботою єдиний нафтопереробний завод. Як відомо, останній працює під тиском США через використання російських енергоносіїв.

Як раніше писали в Reuters, на тлі війни на Близькому Сході Сербія вживає заходів щодо стабілізації паливного ринку.

Мета цих заходів…полягає у тому, щоб захистити внутрішній ринок від дефіциту нафтопродуктів та стрибків цін,

– пояснювала міністерка енергетики.

Зокрема відомо, що в уряді країни вивільнили 40 тисяч тонн дизельного пального для місцевого ринку. Також на 20% знизили акцизи й запровадили заборону на експорт пального.

Що відомо про продаж акцій NIS?

Хоча компанія NIS є найбільшим нафтовим підприємством Сербії, країна володіє 30% акцій. Найбільший пакет власності у "Газпром нефті" – 45%.

Так, раніше відбулись перемовини щодо продажу контрольного пакету акцій від Росії до угорського енергетичного енергогіганта MOL. Крайній термін від США – 22 травня.

Однак важливий момент: в Угорщині змінилася влада. І попри те що посадовці не очікують змін у рішенні угорців про купівлю компанії NIS, остаточної угоди ще немає.

Що потрібно знати про санкції США щодо російської нафти?