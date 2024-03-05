Санкції проти Росії: США продовжили обмеження ще на рік
5 березня 2024, 10:46Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
Президент США Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії через війну в Україні. Також в країні продовжили дію надзвичайного стану.
У США продовжили санкції
Продовження стосується наступних санкцій:
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- від 21 лютого 2022 року, вересня 2018 року – запроваджені адміністрацією експрезидента Дональда Трампа
- березневі та грудневі обмеження 2014 року – введених адміністрацією 44-го президента США Барака Обами у зв'язку з анексією Криму.
Санкції проти Росії від США
23 лютого у США запровадили санкції проти понад 500 фізичних та юридичних осіб з Росії та третіх країн, які були включені до SDN-list Мінфіну США.
Також під обмеження потрапили такі банки та кредитні організації:
- "Авангард";
- "Міжнародний фінансовий клуб";
- Морський банк;
- "Ростфінанс";
- Челіндбанк;
- Модульбанк;
- Датабанк.