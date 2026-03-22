Росія заробить додаткові 2 мільярди доларів з продажу нафти, – міністр фінансів США
- Міністр фінансів США заявив, що скасування санкцій на російські нафтопродукти не збільшило прибутки Росії, а скоротило їх.
- Китай купує близько 90% російської нафти, що залишається основним джерелом доходу Росії, попри скорочення експорту на 25%.
У США заявили, що 30-денне скасування санкцій на російські нафтопродукти нібито не збільшило прибутки Росії, а навпаки скоротило. Раніше росіян "рятував" Китай, який продовжував купувати їхню нафту.
Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у інтерв'ю NBC News.
Як змінились доходи від продажу нафти в Росії?
Бессент пояснив, що ключовим фактором прибутку Росії від продажу нафти та нафтопродуктів є ціна. Він порівняв і запитав, що краще, коли нафта коштує 150 доларів за барель і росіяни отримують 70% від цієї суми, чи коли ціна нижче – 100 доларів за барель.
Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, склала б 2 мільярди доларів, що становить один день бюджету країни,
– заявив очільник Мінфіну США.
Міністр також додав, що навіть під санкціями Росія б продовжила отримувати дохід, адже близько 90% її нафти купує Китай. Водночас застосувати аналогічні обмеження до Китаю США не можуть, сказав Бессент.
За словами американського міністра, експорт російської нафти скоротився приблизно на 25%, тоді як інші країни не купують сировину в Росії.
Таким чином, експорт скоротився, але існував рятувальний круг від Китаю. Тепер ми відкрили її (нафту – 24 Канал) для решти,
– резюмував Бессент.
Що передувало цьому?
Раніше міністр фінансів Сполучених Штатів анонсував, що санкції проти російської нафти можуть послабити. Над рішенням думали через дефіцит на ринку на тлі конфлікту на Близькому Сході. Так американський Мінфін хоче стабілізувати ціни.
Крім того, США розглядають зняти санкції з іранської нафти та скасування обмежень для Венесуели.
У жовтні 2025 року вводили санкції проти російських "Роснафти" та "Лукойла".