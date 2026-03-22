Росія заробить додаткові 2 мільярди доларів з продажу нафти, – міністр фінансів США

У США заявили, що 30-денне скасування санкцій на російські нафтопродукти нібито не збільшило прибутки Росії, а навпаки скоротило. Раніше росіян "рятував" Китай, який продовжував купувати їхню нафту.

Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у інтерв'ю NBC News.

Як змінились доходи від продажу нафти в Росії?

Бессент пояснив, що ключовим фактором прибутку Росії від продажу нафти та нафтопродуктів є ціна. Він порівняв і запитав, що краще, коли нафта коштує 150 доларів за барель і росіяни отримують 70% від цієї суми, чи коли ціна нижче – 100 доларів за барель.

Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, склала б 2 мільярди доларів, що становить один день бюджету країни,

– заявив очільник Мінфіну США.

Міністр також додав, що навіть під санкціями Росія б продовжила отримувати дохід, адже близько 90% її нафти купує Китай. Водночас застосувати аналогічні обмеження до Китаю США не можуть, сказав Бессент.

За словами американського міністра, експорт російської нафти скоротився приблизно на 25%, тоді як інші країни не купують сировину в Росії.

Таким чином, експорт скоротився, але існував рятувальний круг від Китаю. Тепер ми відкрили її (нафту – 24 Канал) для решти,

– резюмував Бессент.

