Коли Росія намагалася наростити військове виробництво для війни в Україні, то державний виробник вибухівки обійшов західні санкції. Таким чином він придбав обладнання німецької Siemens через посередника.

Як Росія змогла придбати іноземні технології?

Цей імпортує технології з Китаю, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Закупівля обладнання Siemens, необхідного для автоматизації верстатів на Бійському олеумному заводі у південному Сибіру, була здійснена через російського посередника. Він отримує промислове обладнання від китайських оптовиків і перекупників, згідно з митними даними та державними закупівельними документами.

Ця угода демонструє, як російські військові підприємства зуміли без особливих труднощів обходити західні санкції, щоб збільшувати виробництво,

– пишуть у матеріалі.

Материнська компанія БОЗ вже перебуває під санкціями США та ЄС за сприяння військовим діям Росії. Однак БОЗ у жовтні 2022 року підписав контракт із російським посередником "Техприбор" на закупівлю обладнання Siemens, що підтверджують дані про закупівлі.

Незадовго до завершення 140-денного терміну поставки обладнання "Техприбор" отримав партію від китайського постачальника промислового обладнання Huizhou Funn Tek із провінції Гуандун.

Порівнявши коди продукції Siemens з митними кодами та проаналізувавши описи в документах, Reuters встановив, що два пристрої регулювання потужності Siemens, поставлені компанією Huizhou Funn Tek, були ідентичними моделям, які замовив БОЗ,

– наголосили у Reuters.

Представник німецького інженерного концерну заявив, що компанія суворо дотримується міжнародних санкцій і вимагає того ж від своїх клієнтів. Однак визнав, що деякі товари можуть потрапити до Росії без відома Siemens.

Хоча добре задокументовано, що російські оборонні підприємства отримують західні технології з Китаю, розслідування Reuters простежує шлях обладнання, щоб показати, як російська оборонна компанія може отримати західне обладнання з мінімальними труднощами,

– йдеться у тексті.

З часу початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року завод БОЗ у місті Бійськ (південний Сибір) розширюється. Він зводить новий цех для виробництва іншого типу вибухової речовини – гексогену (RDX).

Закупівля автоматизованих верстатів має ключове значення для зусиль оборонного сектору Росії щодо збільшення виробництва боєприпасів. Вони забезпечують вищу продуктивність за меншої кількості працівників, що особливо важливо, враховуючи кадровий дефіцит у секторі.

Важливо! Росія має обмежений досвід виробництва власних автоматизованих верстатів, і виробники оборонної продукції часто змушені імпортувати їх.