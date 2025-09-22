У вересні Трамп зняв санкції з авіакомпанії "Белавіа", щоб покращити стосунки США з Білоруссю. Проте це рішення відкрило шлях для постачання авіаційних запчастин Росії.

Як Росія може отримати санкційні запчастини?

Сполучені Штати намагаються запобігти тому, щоб рішення Трампа дозволило обходити санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Угода між США та Білоруссю була остаточно укладена 11 вересня після звільнення 52 політичних в'язнів, яких утримував Мінськ. Хоча це дозволить продавати запчастини "Белавіа", Вашингтон намагається заборонити перевізнику польоти до Росії, хоча таке обмеження може бути неефективним.

Задля цього Мінторгівлі США надіслало листа генеральному директору авіакомпанії "Белавіа" Ігорю Чергінцю, в якому виклало умови для відновлення доступу до запасних частин для свого парку з 16 літаків, дев'ять з яких – Boeing.

Цей дозвіл не дозволяє польоти до Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, тимчасово окупованого Криму або так званих Донецької та Луганської Народних Республік,

– йдеться в документі, маючи на увазі експорт запасних частин.

Однак 15 вересня "Белавіа" оголосила про 50% знижку на рейси до Санкт-Петербурга.

Через це ризик того, що компоненти літаків, вироблені в США, можуть потрапити до рук російських авіакомпаній, зріс після того, як Білорусь оголосила, що Вашингтон послаблює санкції проти її національного авіаперевізника.

Чи погіршаться стосунки між США та ЄС?

Рішення США також створило потенційний розкол з Європейським Союзом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європарламент. Європейська фінансова комісарка Марія Луїс Альбукерке нагадала , що "санкції ЄС щодо Білорусі забороняють операторам ЄС надавати послуги, такі як технічне обслуговування, та надавати будь-які інші економічні ресурси особам або організаціям, що входять до переліку, включаючи "Белавіа".

Країни ЄС відповідають за впровадження та забезпечення дотримання санкцій ЄС, включаючи проведення розслідувань потенційних випадків недотримання, зокрема щодо обходу санкцій,

– додала Альбукерке.

Розбіжність між європейськими та американськими санкціями щодо "Белавіа" викликає питання щодо того, чи повинні країни ЄС перешкоджати транзиту американських запчастин через свою територію до Білорусі.

Чому Трамп скасовує санкції щодо Білорусі?