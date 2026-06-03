Трамп посилює тиск на Тегеран: США вдарили новими санкціями по іранських компаніях

США запровадили нові санкції проти Ірану у межах своєї кампанії Economic Fury. Під удар потрапили особи та компанії, які допомагають Тегерану обходити попередні західні обмеження.

Кого торкнулися санкції США

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) оголосило санкції проти чотирьох громадян Ірану та чоирьох іранських платформ для торгівлі цифровими активами, повідомили в Мінфіні США.

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Поки економіка Ірану стрімко погіршується, режим вирішив використовувати технології цифрових активів для власних корупційних цілей, зокрема для обходу санкцій та виведення капіталу з країни. Нинішній економічний хаос в Ірані є доказом того, що кампанія максимального тиску президента Трампа була успішною, – наголосив міністр фінансів Скотт Бессент.

Нові санкції торкнулися великх криптобірж, які надають значну підтримку іранському режиму:

Nobitex;

Bitpin;

Ramzinex;

та Wallex.

Nobitex – це найбільша криптобіржа Ірану. США вважають, що вона допомагала режиму проводити платежі для терористичної діяльністі та операції, пов'язані з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), а також підримувала схеми обходу західних санкцій.

За даними Мінфіну, у 2025 році через Nobitex пройшло понад 50% усіх надходжень цифрових активів до Ірану. До того ж вона нібито допомагала Центральному банку Ірану за допомогою криптовалюти підтримувати націонану валюту, який стрімко знецінювалася.

Крім того, біржа дозволяла представникам режиму користуватися міжнародними криптовалютними платформами та обходити санкції в різних юрисдикціях,

– йдеться в заяві Мінфіну.

Разом з Nobitex під санкції потрапили й її керівництво, зокрема, співзасновник та колишній гендиректор Амір Хоссейна Рада та низка інших топменеджерів.

Три інші криптобіржі, яких торкнулися нові санкції США, за даними OFAC, теж використовувалися для проведення операцій, пов'язаних із КВІР, та допомагали обходити міжнародні обмеження.

У Мінфіні наголосили, що США продовжать політику максимального економічного тиску на Тегеран і надалі.

Як і було обіцяно, Міністерство фінансів продовжить відстежувати рух коштів у межах Economic Fury – як через банківську систему, так і через цифрові активи – щоб не допустити створення режимом ядерної зброї,

– підкресливв Бессент.

Зауважте! За рішенням OFAC, усі активи та майно підсанкційних осіб, які перебувають у США або під контролем американських громадян чи компаній, будуть заблоковані. Крім того, санкції поширюються на будь-які компанії, які прямо або опосередковано більш ніж на 50% належать особам зі списку санкцій.